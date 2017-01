Kõrvakanal . Kõrva sisse ei tohiks torgata ei sõrme ega midagi muud. See võib kõrvakanalit vooderdavat õhukest nahka vigastada, kirjutab Prevention. Kui kõrv tõesti seest sügeleb, pöördu arsti poole. Tema tuvastab, kas see on vaik, ekseem või hoopis põletik, ning määrab vajaliku ravi.

Paljud haigused levivad kätega, sest isegi pärast korralikku pesemist saavad käed ümbritsevast keskkonnast kiiresti saastatud. Pea seda meeles. Samuti pea meeles, et on mitmeid kehaosi, mida oma tervise nimel näppida ei tohiks.

Silmad. Kui sa just kontaktläätsi ei paigalda või prahikübemekest taga ei aja, jäta silmad rahule. Sõrmede vahendusel silma jõudvad pisikud võivad tekitada konjunktiviiti või hullemaid põletikke. Niisiis: ära puutu ja ära hõõru. Kui silmad kipitavad või tunduvad kuivad – või kui kontaktläätsed tekitavad ebamugavustunnet, aruta seda arstiga.

Suu. Värske Briti uuring näitas, et tööl igavledes panevad inimesed tunni aja jooksul ligi 25 korda sõrmi suu peale või juurde. Ka tegusana ei suuda me sõrmi suust eemal hoida: katsealused puudutasid suuümbrust sel juhul umbes kuus korda tunnis. Kuid see võib tekitada probleeme. Ajakirjas Journal of Applied Microbiology avaldatud uurimuse põhjal satub veerand kuni kolmandik baktereid meie sõrmedelt suhu.