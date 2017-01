Sajandeid tagasi kasvatati Hiinas musta riisi ainult keisri perekonnale ja teistele kõrgklassi esindajatele, sellepärast on see riis tuntud ka kui ’’keelatud riis’’. Võrreldes teiste riisisortidega võib musta riisi pidada aga tervisele kõige kasulikumaks. Toitumisnõustaja Katri Merisalu kirjutab Rimi terviseblogis , et Hiina meditsiini järgi on must riis hea neerudele, maole ja maksale ning toob välja ka kolm olulist põhjust, miks oma tervisele mõeldes musta riisi süüa. * Must riis sisaldab märkimisväärselt antotsüaniini. Musta riisi kõige välimine kiht sisaldab väga kõrges koguses sellist antioksüdanti nagu antotsüaniin. Flavonoidide gruppi kuuluv antotsüaniin annab mustale riisile iseloomuliku lillakasmusta värvuse.

Antotsüaniin on arvestatav abiline ennetamaks südame- ja veresoonkonnahaigusi ning vähktõbe. Samuti kaitseb antotsüaniin vabade radikaalide poolt tekitatud kahju eest. Antotsüaniinil on ka põletikuvastane toime. Ühtlasi on see antioksüdant kasulik ajutegevusele.

* Mustas riisis on suur kiudainete sisaldus. Tänu heale kiudainete sisaldusele on must riis toitev ja mõjub seedimist soodustavalt. Kiudained on äärmiselt olulised, sest kiirendavad toidumassi edasiliikumist peensooles ja soodustavad kolesterooli väljaviimist organismist. Samuti aeglustuvad kiudained glükoosi imendumist, aidates vältida veresuhkru taseme liiga kiiret tõusu. Kiudained võivad aidata ennetada mõningaid vähivorme, samuti südame-veresoonkonnahaigusi ja II tüübi diabeeti.