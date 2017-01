Uue nädala alguses kogunevad arstid üle Eesti Tartusse Dorpati keskusesse traditsiooniks saanud meedikute suurkonverentsile „Kliinik 2017”. Teemade valik on lai, käsitlemisele tulevad näiteks arstiabi eetilised probleemid, genoomiandmete rakendamise väljakutsed, valu ravimine ja kanepi kasutamise võimalused meditsiinis.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oona sõnul on konverentsist saanud Eesti arstkonna iga-aastane kohtumispaik, kus osalejad saavad hea ülevaate uutest ja aktuaalsetest teemadest tervishoius. „Arstiamet on suur vastutus, tihti peame lahendama väga keerulisi olukordi ja leidma vastuseid rasketele küsimustele. Nii on arsti töö üks osa hoida oma teadmised kaasaegsed ja töö mõtestatud. Seetõttu olemegi selle aasta konverentsi avasessiooni pühendanud kliinilise eetika päevaprobleemidele, kus muuhulgas arutame, kuidas seada arstiabis prioriteete ja suunata ressursse,” selgitas Oona.

„Selle aasta konverentsi teeb eriliseks teemade suur ampluaa. Meditsiiniteaduste valdkond on palju laiem, kui ainult arsti või õe elukutse, kuna teeme inimeste ravimisel tihedalt koostööd mitmete erialade spetsialistidega. Näiteks arutleme sel aastal, kuidas kroonilise valu ravimisel saaks kasutada füsioteraapiat,” sõnas Oona.

Lisaks üldisematele teemadele on konverentsil mitmeid paneele, mis annavad arstidele praktilisi nõuandeid oma igapäevatööks. Nii tuleb juttu laboriuuringute tellimisest, nii et see oleks võimalikult optimaalne, põlvevalu ravimisest, kõne- ja neelamishäiretest, pearinglusest jpm. Samuti toimub koostöös Eesti Haigekassaga ühissessioon, kus võetakse arutelu alla äsja avaldatud Eesti esimese ravikvaliteedi indikaatorite raporti tulemused. Oma teadustööde tulemusi esitavad ka kliinilise meditsiini doktorikooli doktorandid, kes arutlevad, kuidas kliinilise teadustöö väljundeid praktilises meditsiinis ära kasutada.