Pressi värsket ingverit vette ning saad joogi, mis aitab nii kaalu langetada kui ka mitmeid ebamugavaid terviseprobleeme leevendada.

Hea on ka see, et ingveriteed juues üldjuhul kõrvaltoimeid ei kaasne, kuigi sellega võivad kaasneda kõrvetised või kõhulahtisus, kirjutab Livestrong. Marylandi ülikooli meditsiinikeskus soovitab enne ingveritee raviks kasutamist oma arstiga nõu pidada, kui sul on sapikivid, diabeet või südamehaigus. Ka ei pruugi ingver olla ohutu, kui sul on probleeme vere hüübivusega või sa võtad vere vedeldamiseks ravimeid.

Alloleva kolme tervisehäda puhul võid aga ingveriteest leevendust leida.