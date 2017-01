Panna cotta on hõrk Itaalia dessert, mille valmistamine võib esmapilgul tunduda üpris nõudlik väljakutse, kuid tegelikult on see veidikese aja varumisel jõukohane ülesanne ka algajale kodukokale.

Valio toidublogija Kristian Neemela soovitab seoses panna cotta retsepti, mis sobib imehästi nädalavahetuse kulinaarseks katsetuseks. Selles külluslikus retseptis lisab ahjuõuna proteiinijogurt muidu rammusale maiusele tubli annuse taljesõbralikkust.

Vaja läheb: Ahjuõuna panna cottaks 50g piima, 150g vahukoort, 4 lehte želatiini, 35g suhkrut, 0,75tl vaniljesuhkrut, 200g Valio PROfeel ahjuõuna proteiinijogurtit. Kaneelisiirupiks 170g fariinisuhkrut, 140g vett, 5g kooritud ingverit, 0,75tl sidrunihapet, 0,5tl kaneelipulbrit. Ahjuõunaks 2 keskmist õuna, kaneeli, sidrunhapet, kaneelisiirupit õunte määrimiseks. Serveerimiseks jõhvikapulbrit ja vahustatud vahukoort.