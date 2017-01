Pole midagi hullemat, kui külmetusviirus - see on kindlalt talveperioodi kõige ebamugavam aeg. Kuid targalt käitudes on võimalik oma immuunsüsteemi hoida ning külmetusviirustesse nakatumist vältida.

Maga rohkem. Ikka veel ei saa inimesed aru sellest, et uni on terve püsimise juures äärmiselt oluline ning korralikult väljapuhanud inimene ei ole külmetusviirustele ega gripile nii vastuvõtlik, kirjutab Mind Body Green.

Söö vähem rämpsu. Suhkur, piim- ja alkohol vähendavad immuunsüsteemi. Sestap oleks mõistlik neid võimalikult vähe tarbida. Ja veelgi enam - aeg-ajalt võiks teha 13 - 36 tunni pikkust paastumist immuunsüsteemi turgutamiseks. Sel ajal võiks juua näiteks ingveriteed või tarbida päevakübara toidulisandeid. Aeg-ajalt oma seedesüsteemile puhkuse andmist on viljelenud kõik vanad kultuurid ning nende kogemuse baasilt võib öelda, et see parandab immuunsüsteemi.