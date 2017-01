On olemas kolm toitu, mis annavad energiat ja peletavad väsimust üsna kiirelt.

Need on Business Insideris ilmunud artikli kohaselt mustad oad, kaerahelbed ja pähklid. Need road aitavad hoida veresuhkru taseme stabiilsena ning see tähendab ka, et neist saadavast energiast jagub üsna pikaks ajaks.

Kaerahelbed on kiudaineterohked, mis tähendab, et kõht saab täis pikaks ajaks. Kui vajad energiat trenniminekuks, söö tund või poolteist enne seda tassitäis kaerahelbeid.

Kolm toitu, mis peletavad väsimuse võluväel (PantherMedia / Scanpix)

Mustad oad sisaldavad valke ja kiudaineid, need toitained teevad ubadest hea energiaalika. Neid süües püsib kõht kaua täis ja veresuhkur stabiilsena.

Pähklid sisaldavad lisaks valkudele ja kiudainetele ka tervislikke rasvu ning need kolm toitainet üheskoos hoiavad samuti kõhu pikalt ja stabiilsena täis.