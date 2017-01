Täna alustab Tallinna tervishoiu kõrgkoolis õpet 252 tulevast tervishoiutöötajat. Talvel algav õpe aitab ühtlustada praktikabaaside koormust.

Kõrgkoolis alustavad õpet 119 õde, neist 39 õe eriala koolituse õppekavadel, 25 erakorralise meditsiini tehnikut, 18 sterilisatsioonitehnikut ja 19 õpilast kõrgkooli abivahendispetsialisti õppekava töökohapõhises õppes. Kokku alustavad kõrgkoolis õpinguid 252 uut õppurit, sealhulgas 41 Kohtla-Järve ja 30 Pärnu õpperühmades.

Tallinnas alustavad esmakursuslased õpinguid rakenduskõrgharidusõppes õe põhiõppe ja õe eriala koolituse - intensiivõendus, vaimse tervise õendus - õppekavadel, kutseõppes erakorralise meditsiini tehniku ja sterilisatsioonitehniku õppekavadel, töökohapõhises õppes abivahendispetsialisti erialal. Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses algab õppetöö õe eriala koolituse kliinilise õenduse õppekaval, töökohapõhises õppes hooldustöötaja erialal. Lisaks avatakse tänavu talvel õe põhiõppe õpperühm ka Pärnus, kus õppetöö hakkab toimuma koostöös Pärnu Haiglaga.

„Esmakordselt talvel toimuvad avaaktused on aja märk - õppeaasta algab mitu korda aastas, et ühtlustada kõrgkooli ja praktikabaaside koormust,“ ütles kõrgkooli rektor Ülle Ernits. „Eriti oluline on seekord SA Pärnu Haiglas toimuv avaaktus, mis tähistab kõrgkooli 10 järjepidevat tegutsemisaastat Pärnus ja koostööd haiglaga,“ lisas Ernits.

Järgmine vastuvõtt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala koolituse ja erakorralise meditsiini tehniku õppekavadele algab novembris 2017.