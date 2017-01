Trenni tuleks teha varahommikul – sel ajal treenimine aitab kõige tõhusamalt üleliigsetest kilodest vabaneda ja annab ka terveks päevaks energiat.

Eriti hea on, kui trenni teha enne hommikusööki, vahendab The New York Times.

Seda seletatakse sellega, et hommikul peab keha põletama olemasolevat rasva, mitte ei kuluta viimasel söögikorral kogutud kaloreid. Seepärast on ka treening olukorras, kui sa pole pikka aega söönud, tõhusam.

Ka lisab omad plussid hommikusele treeningule päevavalgus – teadlased kinnitavad, et inimesed, kes viibivad päikesevalguse käes kahe tunni jooksul pärast ärkamist, on saledamad ja kontrollivad ka oma kehakaalu paremini.