Parim aeg keha puhastamiseks kahjulikest toksiinidest on öö, sest siis taastub keha puhates nagunii. Seetõttu oleks mõistlik teda sellel teel toetada, nii on võimalik kehalt hulk lisakilosid vähemaks saada.

Üks olulisi võtmesõnu on siin muidugi piisav magamine, sest kui inimene ei maga piisavalt, ei taastu ka keha, kirjutab Healthy Life Tricks. Teine asi on juua piisavalt vedelikke, mis uhavad välja kehasse kogunenud kahjulikud ained. Kui veejoomine on oluline läbi terve päeva, siis on tegelikult olemas ka mõned teed ja joogid, mis ühelt poolt soodustavad uinumist, kuid teisalt ka organismi puhastumist.

Olgu siin neid välja toodud neli.