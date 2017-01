Tartu Tervishoiu Kõrgkool tervitas tänasel avaaktusel esmakordselt õdede tsükliõppe üliõpilasi ja Viljandis hooldustöötajaks õppijaid.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar sõnas, et esmakordselt toimub kõrgkoolis õdede vastuvõtt kahel korral aastal - lisaks suvele ka talvel. Ta selgitas, et see võimaldab kõrgkoolil koolitada veelgi rohkem kõrgharidusega õdesid, kes on tööturule väga oodatud.



Alustaval õdede kursusel on õpe korraldatud tsükliõppena, et toetada elukestvat õpet ja anda üliõpilastele parimad võimalused õpingute ja igapäevaelu ühildamiseks. „Sellist õppetöökorraldust toetab ka kõrgkooli 205-aastane kogemus õpetamisel ja innovaatiline õpikeskond,“ lisas ta. Õe õppekaval alustas 26 üliõpilast, õppetöö toimub ühenädalaste perioodidena kahel korral kuus. Õe rakenduskõrghariduse diplomi saamiseks tuleb neil sarnaselt tavaõppes õeks õppijatele 3,5 aasta jooksul koguda 210 EAP-d.



Samuti võttis kõrgkool vastu 17 hooldustöötaja õppekava õpilast, kelle õpe toimub Viljandis koostöös Viljandi Haiglaga. Kõrgkool on varasemaltki koolitanud hooldustöötajaid väljaspool Tartut: kaheaastase kutseõppe on läbinud õppurid Viljandi, Põlva ja Võru haigla juures.