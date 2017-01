Kui Anniki Telling jäi pärast vereülekannet raskelt haigeks, ei osanud keegi midagi hullu karta. 20 aastat hiljem selgus, et ta nakatus võõra verega saadud viirusesse ja põdes enda teadmata aastaid C-hepatiiti – haigust, mis hullemal juhul lõpeb maksavähi või surmaga.

C-hepatiit on maksapõletik, mida tekitab peamiselt nakatunud vere kaudu leviv viirus.

Et raske haigus on paljude meelest sarnane aidsiga – see levib paljuski nagu HI-viirus, ehk näiteks ühiste süstalde või nõelte kasutamisel narkootikumide süstimisel –, ei taheta sellest eriti rääkida.

Anniki Telling (52) otsustas seda teha, näitamaks, et tihti pole C-hepatiiti põdevad inimesed haigestumiseks ise midagi teinud.