Et oksendamist ja kõhulahtisust põhjustav noroviirus on väga nakkav, on paljud eestlased praegu gripi kõrval kimpus ka nakkava ning piinarikka kõhutõvega.

Põlvamaa perearst Jane Oti sõnul on inimesi kimbutav noroviirus väga nakkav ning sellest hoidumiseks on kõige olulisem käte pesemine ja hügieeni hoidmine.

Paljude teiste viiruste seas praegu ringlevale noroviirusele viitavad oksendamine , kõhulahtisus, väike palavik ja väga halb enesetunne. Perearst Jane Ott märgib, et see kimbutab haigestunud inimest keskmiselt kolm päeva.