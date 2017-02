Täna avatakse Tartu südalinnas sadamaturu endises hoones Südameapteegi Turu apteek.

Uues Südameapteegi avariiulitega apteegis ootab külastajaid lai valik retsepti- ja käsimüügiravimeid. Samuti on valikus tervisetooteid – toidulisandeid ja kvaliteetset apteegikosmeetikat.

Südameapteegi Turu apteegi juhataja Riina Kont sõnas, et uus apteek paikneb Tartu südalinnas ning heas ja kergesti ligipääsetavas kohas. „Nii Riia, Turu tänava kui Vabaduse puiestee poolt tulijatel on apteegile mugav juurdepääs ning inimesed saavad apteegi külastuse ühildada toiduostude tegemisega. Varasemalt samas paigas asunud apteek oli avatud turu lahtioleku aegadel. Et pakkuda klientidele parimat asjatundlikku tuge, on uus Südameapteek avatud tööpäevadel kell 8-18 ning nädalavahetustel kell 9-15,“ ütles Riina Kont.