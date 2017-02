Paljude inimeste probleem on see, et nad suudavad olla optimistlikud ainult siis, kui neil läheb hästi. Niipea, kui on lahendada mõni probleem, muutuvad nad õnnetuks ja ärevaks. Kui see kõlab ka sinu jaoks tuttavalt, loe edasi.

Portaal Womanitely annab seitse soovitust, kuidas optimismi säilitada ka kõige keerulisemas olukorras.

1. Ära võrdle end teistega. Kõik on kuulnud, et end teistega võrrelda ei maksa, kuid seda reeglit ei järgita. Enda pidev teistega võrdlemine rikub iseenda enesehinnangut ja takistab elamast elu, mida sooviksid. Kui keegi tundubki sust edukam olevat, ei tähenda see, et sina ei võiks olla õnnelik. Isegi miljardäridel on halvad päevad, mil on vaja olla palju probleeme lahendada. Sa peaksid olema uhke, et sa oled nii ainulaadne, nagu sa oled. Ja pea meeles, et kui lahendad ka kõige raskemaid probleeme positiivse suhtumisega, ei olegi need nii keerulised, kui esialgu paistavad.