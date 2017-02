Õnneks on ebamugavused enamasti vaid ajutised. Pärast kokkupuudet klooriveega hakkavad silmad tasapisi taastuma ja jälle tootma kaitsvat niiskust. Kuid see ei tähenda, et pideval kontaktil klooriveega ei oleks üldse mingit mõju. Kloori pikaajalist toimet silmadele alles uuritakse ja kindlaid tulemusi ei ole veel määratletud.

Kloor mõjutab valke ja osa silma katvast pisarakilest koosnebki valgust. Ülejäänud osa on moodustatud õlidest, veest ja limaskestadest. Kloor pühib minema niisutava kaitsekihi, mis kaitseb silma bakterite eest. See omakorda tähendab, et silmad muutuvad kuivaks ning ärritunuks ja suureneb risk nakkuste või põletike tekkeks, kirjutatakse KSA silmakeskuse blogis . Võid ka kogeda, et nägemine muutub hägusemaks – see tuleneb kloori mõjul tekkinud sarvkesta tursest.

Kas teadsid, et isegi siis, kui sul pole tihti tegemist basseiniveega, siis tõenäolised puutuvad sinu silmad vaatamata sellele kokku väikese koguse klooriveega – nt kraaniveega silmi pestes või duši all käies. Nii pisikese kloorikoguse puhul aga pikaajalised mõjud silmadele puuduvad.

Kloorivesi ja lapsed

Lapsed jumaldavad vees möllamist ja enamasti teevad nad seda vabalt ning muretult. Seetõttu võib laste silmadesse koos veega sattuda rohkesti kloori. See aga võib tekitada keemilise konjunktiviidi (silma sidekesta põletiku), mis tähendab, et silmad muutuvad punaseks, sügelevad ja võivad eritada vedelikku. Lisaks sellele on keemilise konjunktiviidi sümptomiteks paistes silmalaud ja hägune nägemine. Kuid kloor ei ole ainus põhjus, mis niisuguseid vaevuseid tekitab. Neid võivad esile kutsuda ka muud ärritajad nagu näiteks suits ja keemilised aurud.

Kuidas leevendada? Kui lapsel on basseiniveest tekkinud silmaärritus, siis võiks pesta silmi puhta veega ja asetada neile mõneks ajaks külm kompress. Kui probleem tundub olevat tõsisem, siis on tarvis külastada optometristi või silmaarsti, kes määrab ravimid. Siiski on kõige parem probleeme hoopis ennetada. Veendu, et laps kannaks basseinivees viibides tema peakujuga hästi sobivaid ujumisprille.

Täiskasvanute silmad taastuvad aeglasemalt

Mida vanemaks inimene saab, seda kauem klooriärritus silmades püsib ja kaitsev pisarakile taastub. See tähendab, et eakamate inimeste silmad on klooriveele eriti tundlikud. Nad kogevad pärast basseinis käiku tõenäoliselt pikemat aega ebamugavust ja silmaärritust. Nagu laste puhul, nii on ka täiskasvanute jaoks parim ravi ennetus ehk basseinis korralike ujumisprillide kandmine.

Eriliselt ettevaatlikud peaksid olema kontaktläätsede kandjad. Ujumise ajal silma sattunud kloor ja bakterid võivad leida tee läätse alla. Enne basseini minekut tasub läätsed silmadest ära võtta. Kui see ei ole siiski võimalik, siis tuleks läätsed vahetult pärast ujumist eemaldada. Läätsetootjad soovitavad ujumisel kanda vajadusel ainult ühepäevaseid läätsesid ning kindlasti need pärast kasutamist minema visata. Kloorivees olnud läätsede puhul ei aita puhastamine ja neid ei tohiks uuesti kasutada.

NB! Ujudes läätsede kandmine on teguviis, mille eest vastutab igaüks ise. Mõistlikum on kasutada ujumisprille.



Mida teha, kui kloor satub silma?

Kui oled siiski ujunud basseinivees ilma ujumisprillideta ja tunned silmades ebamugavusi, siis on mõistlik kasutada niisutavaid silmatilku, mis uhuvad kloorivee jäägid minema. Ühtlasi aitavad need silmadel kiiremini taastada loomuliku pisarakihi. Vahel võib kloor sattuda silma ka siis, kui oled kandnud kaitseprille. Seega on hea mõte kasutada kunstpisaraid pärast ujumist sõltumata sellest, kas kandsid basseinis prille või mitte.

Pärast koorivees ujumist võid sa paari tunni jooksul kogeda silmade kihelust ja hägust nägemist. Enamasti on see tavapärane reaktsioon ja möödub varsti. Nägemisraskused võivad olla hirmutavad, kuid tavaliselt see on ajutine. Kui probleemid nägemisega püsivad rohkem kui paar tundi või silmadest tuleb eritist, siis on vaja külastada silmaarsti, kes otsustab edasise ravi.



Veel ennetusest

Ära mine basseini:

millel on tugev keemiline (või mingi muu) lõhn;

mille vesi tundub olevat hägune;

millel ei tundu olevat ühtki puhastusseadet nagu näiteks pumbad ja filtrid;

mille äär tundub olevat libe või kleepuv.