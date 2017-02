Personaaltreener proovis mitut moedieeti, enne kui menüü endale sobivaks timmis.

"Minu põhimõte on 80/20. Püüa 80 protsenti ajast tegelda asjadega, mille puhul sa tead, et need teevad sulle head. Sinna 20 protsendi sekka jäägu kolleegi toodud sünnipäevatort, reede õhtu sõbrannade seltsis ja muud väikesed patud," räägib personaaltreener Kati Orgu.

Kati Orgu (Stanislav Moškov)

Selline pole Kati (28) põhimõte alati olnud, teismeeas on ta pistnud rinda toitumishäiretega. "Kui elus on rasked või keerulised ajad, võib tunduda, et ainus, mille üle sa kontrolli omad, on söök. Umbes sellisest mõtlemisest need toitumishäired omal ajal alguse saidki," selgitab ta.

Hiljem on Kati katsetanud ka mitut moedieeti. Kui ta sai terviseprobleemi tõttu hormoonravi, proovis ta pärast seda oma keha ravijääkidest puhastada veganluse ehk täistaimetoitluse abil.