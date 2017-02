Kuidas kiiremas korras kõnelemiseks häält tagasi saada, kui kurk on haige ja peagi on vaja näiteks kõnet pidada või töös on vaja palju suuliselt suhelda? Vastab Pärnu Papiniidu BENU apteeker Margot Lehari: "Paistes ja kibe kurk on enamasti viirushaiguse tunnuseks. Raviga tuleks alustada kohe ning pihustada kas laktoferriiniga kurguspreid või tarbida spetsiaalselt kurgu jaoks mõeldud imemistablette ja -spreisid. Samuti võiks juua nõmm-liivateed, mis mõjub põletikus kurgule rahustavalt, või salveiteed, mis omab head põletikuvastast toimet. Mett tuleks lusikaga kõrvale süüa. Oluline on rohke vedeliku tarbimine. Kurguvalule on tõhusad ka tavalised ibuprofeeni toimeainega tabletid. Kui kurguvaluga samal ajal on kinni ka nina, võiks viirust välja loputada suurema soolasisaldusega ninaspreiga.

Niiöelda gripiteesid, mis sisaldavad paratsetamooli, võib võtta mõned päevad kuni nädal, et parandada enesetunnet. Pikemal tarvitamisel immuunsus aga hoopis langeb ning osad teed võivad ka soodustada sõltuvuse teket.

Üldtõde on, et kui palavik on väike - alla 38 või 38,5, siis ei tohiks seda langetada, aga loomulikult kui inimesel pea ja kurk valutab, siis ei pea seda kannatama ja pikisilmi palavikku ootama. Haiguse ravi on sümptomaatiline ning lõplikuks paranemiseks vajab organism aega.