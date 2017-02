Seksuaalelus on väga palju tegureid, mis mõjutavad nii libiidot kui rahulolu seksiga. Seda eriti siis, kui paarid saavad vanemaks. Uute uuringute järgi naudivad seksi rohkem need, kes magavad paremini.

Mayo kliinikus viidi läbi uuring, mis toob välja, et naised, kes magasid öösel seitse-kaheksa tundi, olid oma seksuaaleluga suurema tõenäosusega rahul võrreldes naistega, kes magasid vähem, kirjutab Time. Vähem maganud naised said ka orgasme vähem. Uuringus vaadeldi ligi 100 000 postmenopausis olevate naiste andmeid, naiste vanus jäi vahemikku 50 – 79.

Uuringu läbi viinud teadlased nendivad, et taas kord saab kinnitust une olulisus. Unetus mõjutab päevast töövõimet ja keskendumisvõimet ning nüüd on selge, et need samad tegurid mõjutavad ka seksuaalelu. See ei ole aga sugugi üllatav, sest loogiliselt võttes on unehäiretega naised lihtsalt liiga väsinud, et seksi nautida.

See, et naistel on pärast menopausi probleeme nii une kui seksuaalse toimimisega, on üsna tavaline. Teadlased ei oska veel öelda, kas samad tulemused kehtivad ka meeste ning nooremate naiste puhul. Kuid 2015. aastal läbi viidud uuring leidis, et kolledžis õppivatel naistel, kes magasid öösel korralikult, oli järgmisel päeval kõrgem suguelundite erutus.

Teadlased rõhutavad, et see uuring peaks olema sõnum naistele, et piisav ning kvaliteetne uni on tervisele mõeldes äärmiselt oluline. Siia alla kuulub ka seksuaaltervis.