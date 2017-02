Muusika on oma olemuselt võimas. Mitte vaid seetõttu, et see paneb ümbritsevat unustama ja tekitab head tuju - tervisele on muusikal veel päris mitu kasulikku omadust. Muusika aitab leevendada valu. Ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud uuring leidis, et kui fibromüalgia patsiendid kuulasid kümme minutit neile meeldivat muusikat, mis oli aeglasem kui 120 lööki minutis, kogesid nad vähem valu, kui rütmikat muusikat kuulates, kirjutab Time. Muusika aitab keskenduda. Järgmine kord, kui kirjutad ettekannet või viimistled selle esitlust, kuula näiteks Vivaldit või Bachi. 2007. aastal Stanfordi ülikoolis läbi viidud uuring leidis, et hilisbaroki muusika kuulamine aitab kaasa keskendumisele ja mälu tööle.

Muusika teeb treeningu tulemuslikumaks. Igaüks on kogenud, kuidas muusika teeb treeningu intensiivsemaks. Teadlased on välja selgitanud, et muusikaga kõrge intensiivsusega läbi viidud intervalltreening on palju nauditavam ja tulemuslikum, kui ilma muusikata trenn.

Muusika tervistab sind tervikuna. Ajakirjas Nature Neurosciense avaldatud uuringu järgi on olemas terve hulk muusikapalu, mis suurendab mõnuaine dopamiini tootmist ajus ning see paneb sind omakorda tundma end energilisema ja lõbusamana. Hea tuju on terve püsimise aluseks.