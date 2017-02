SA TÜ Kliinikumi Lastefond jätkab käesoleva aasta lõpuni koostööd TÜ Kliinikumi silmakliinikuga, et tagada vähekindlustatud peredest pärit lastele vajalikud raviprillid. Lastefondilt toetuse saamiseks annab TÜ Kliinikumi silmakliinik ise fondile teada abivajavatest lastest, kes on silmaprobleemidega nende juurde vastuvõtule pöördunud. Fond katab nende laste raviprillide maksumusest kuni 60 eurot, sealjuures 10% prillide hinnast jääb alati pere enda kanda. TÜ Kliinikumi silmaarst dr Mari Petraudze sõnul nimetatakse nimetatakse raviprillideks prille, mida on vaja nägemisteravuse parandamiseks. “Sageli esineb sellistel lastel ka amblüoopiat ehk n-ö laiska silma" ja ka strabismi ehk kõõrdsilmsust, misjuhul on prillid väga vajalikud ka silmade koostöö tugevdamiseks. Väga olulised on keerulisema ehitusega raviprillid ehk bifokaalsed prillid lastel, kel on tehtud kaasasündinud kae ehk katarakti tõttu silmaoperatsioon,” selgitab dr Petraudze.

Möödunud aastal said Lastefondi toel endale raviprillid 21 last, keda toetati kokku 1230 euroga. Tänavu on fond valmis toetama kuni 30 last kokku kuni 1800 euroga.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves selgitab, et prillide ostmisega on raskusi sageli just peredes, kus kasvab palju lapsi, kes kõik vajavad ka prille. “Kuna tegemist on laste raviprillidega, siis on vajadus neid sageli vahetada, sest eelmised jäävad väikeseks või muutub prillide tugevus. Vajadus raviprillle uuendada võib olla mitu korda aastas,” räägib Ilves.