Aasta esimene kuu möödus keskhaigla sünnitusmajas tegusalt. Ida-Tallinna keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Marthi Lepiku teatel sündis keskhaiglas tänavu jaanuaris 354 last, kelle seas oli ka 15 paari kaksikuid.

Viimasel viiel aastal ei ole keskhaigla sünnitusmajas aasta esimesel kuul nii palju lapsi sündinud.

Ka laste soolise jagunemise poolest oli kuu Lepiku sõnul eriline, sest viimased 13 kuud oli igal kuul poisse rohkem sündinud kui tüdrukuid, kuid jaanuaris jagunesid sündinud lapsed täpselt võrdselt – ilmavalgust nägi 177 poissi ja 177 tüdrukut.

Sünnitusi võeti vastu 339, mis tähendab, et sündis lausa 15 paari kaksikuid. Seegi on viimase viie aasta rekordarv. Viimastel aastatel on ühes kuus sündinud kuus-seitse paari kaksikuid. Viiendik kaksikutest ehk kolm paari sündis ühel päeval, 12. jaanuaril.