Keset viirushaiguste perioodi ja väsitavat talvepimedust tabab väga paljusid inimesi energiapuudus. Sellisel juhul võib olla tegemist vitamiin Q puudusega, mida vajab keha iga rakk ennekõike just energia tootmiseks, pakub Apotheka apteeker Kerli Valge.

Inimkehas toodetakse koensüüm Q10 vahendusel enamik metaboolsest ehk kasutamiseks sobivas vormis energiast. Q10 ehk ubikinoon-10 aitab ka hoida või taastada teiste antioksüdantide vajalikku taset.

Selleks, et organismil oleks piisavad Q10 varud, tuleks olla normaalne sööja. Vaid sel juhul saabuvad seedetrakti kõik need ühendid, mis on vajalikud, et verre jõuaks vajalikus hulgas koensüüm Q eri variante, sealhulgas Q10-t.