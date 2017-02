„Viimasel ajal on palju kõneldud eesti noorte masendusest, depressioonist ja hingevalust. Lubage mul väita, et mina näen selles head. Sest see näitab eesti noorte tervemõistuslikkust,“ sõnas Siiri Sisask ajakirjas „Pere ja Laps“, nähes noorte masenduses ka häid külgi.

„Elagu need noored, kes pole nõus sellise karjaeluga, nagu meil targadki inimesed kipuvad õigeks propageerima,“ tunneb ta head meelt, et noored on targad ega nõustu kõigega, mida ühiskond peale surub.

Sisaski sõnul jääb loota, et need noored tulevikus midagi tõsist ette võtavad ja taas inimlikkuse õilsamad väärtused esile aitavad tuua.

