Prantslaste viimane katse rahvastiku järjest suurenevat ülekaalulisust ohjata on keelata restoranides limonaadi juurde kallamine.

Limonaadi ja teiste suhkrujookide ületarbimine ei mõju kehakaalule teatavasti just kõige paremini. Prantsusmaal võeti 27. jaanuaril vastu määrus, mille kohaselt ei tohi hotellides, koolisööklates ja restoranides enam seista joogiautomaadid, kust magusaid jooke piiramatus koguses topsidesse juurde saaks kallata.

Prantsusmaal on ebatervislike toitumistavade piiramiseks ette võetud muudki, et elanikkonna rasvumist tagasi hoida. Näiteks on suhkrustel jookidel ka peal nn limonaadimaks ja koolides tohib lõunaks friikartuleid pakkuda vaid kord nädalas, kirjutab ajakiri Time.