“Õe iseseisvate teenuste mahud on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud, nõudlus õdede teenuste järele kasvab. Patsiendid on õe iseseisvad vastuvõtud hästi omaks võtnud ja haiglad on mõistnud, et õe iseseisvate vastuvõttude laiendamisega on võimalik ravijärjekordi lühendada,” sõnas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Täna lõpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 101 õde. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning selle Kohtla-Järve filiaalis sai eelmisel nädalal diplomi 157 uut õde.

Juba õe kutse omandanud õdedest omandas 57 õde eriõe kutse. Õe erialases koolituses oli talviseid lõpetajaid kolmel erialal: terviseõenduses 13, vaimse tervise õenduses 22 ning intensiivõenduses samuti 22.

“Kollektiivlepingu läbirääkimiste võtmes võib tekkida küsimus, kas tänastele lõpetajatele üldse tööd jätkub. Õed tööpuudust kartma ei pea. Põhja-Eestis elab kaks kolmandikku Eesti elanikkonnast ning trend siia kolimiseks jätkub, seega jääb ka seekordse lennu järel õdede puudus meie jaoks püsiprobleemiks,” ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko.

Samaaegselt lõpetamistega peeti mõlemas kõrgkoolis avaaktuseid, kokku alustab õe õppekaval õpinguid kahes koolis Tallinnas ja Tartus 106 üliõpilast. Lisaks alustab “Kool haiglas” projektis Pärnu Haiglaga koostöös õpinguid 30 õe põhiõppe eriala üliõpilast.