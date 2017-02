Tantsida meeldib paljudele, kuid suurem osa inimestest ei oska arvatagi, kui palju kasu on enda muusika taktis liigutamisest tervisele. Genius Beauty toob välja viis olulisemat kasu, mis võiks meeldida igaühele meist. 1. See aitab kaalu langetada. Tants on veidi naljakam viis teha aeroobseid harjutusi, mis on suurepäraseim viis rasvumisega võitlemiseks.

2. See aitab lihaseid vormis hoida. Paljud on ilmselt märganud, et professionaalsetel tantsijatel on lihaseline keha. Tantsimine tähendab pidevat tööd lihastega, mis omakorda teeb sind tugevamaks ja su kõhu lamedamaks. Lisaks on see ka hea viis vormida oma reisi ja tuharaid.

3. See hoiab su luud ja liigesed tervemad. Tänu korrapärasele liikumisele tekib liigeste kokkupuutepunktides rohkem määrdeainet, mis takistab artriidi tekkimist. 4. See hoiab vereringe korras. Tants on sobiv trenn diabeediga kimpus olijaile, sest see aitab veresuhkru taseme kontrolli all hoida. Lisaks on teadlased leidnud, et tantsimine hoiab ka lipiidid kontrolli all, see aitab omakorda tõsta hea ja vähendada halva kolesterooli taset.