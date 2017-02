Kui tahad selgeks saada lihtsa triki, mis aitab kiirendada kaalulangusprotsessi ja vabaneda kangekaelsest kõhurasvast, on see artikkel just sulle.

Siiski tuleb esmalt rõhutada, et ilma tervisliku toitumise ning enda regulaarse liigutamiseta kõhurasva kaotada ei saa, kirjutab Healthy Life Tricks. Kui see pole sinu jaoks aga probleem, vajad sa vaid kolme koostisosa ehk kaneeli, sidrunimahla ja mett. Vesi tuleb kraanist nagunii.

Lihtsa joogi valmistamiseks võta seega 1 spl. kaneeli, poole sidruni mahla, 2 spl mett ja 250 ml vett.