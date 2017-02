Järjest koguneb andmeid, et Parkinsoni tõbi ei ole puhtalt ajuhaigus ja võimalik, et haigus saab alguse pikka aega enne ajuni jõudmist hoopis soolestikus.

Parkinsoni tõve korral sageli esinev kõhukinnisus on arstidele hästi teada; kõhukinnisus võib treemorile eelneda isegi üle kümne aasta varem. On leitud ka, et Parkinsoni tõbe põdevate isikute soolestiku mikrofloora erineb tervete inimeste omast, kirjutab meditsiiniportaal Med24.

Alfa-sünukleiin on valk, mis normaalselt on närvirakkudes väikse ja lahustuvana, kuid Parkinsoni tõve korral see mingil põhjusel kleepub kokku ja moodustab kiudusid, mis kahjustavad närvirakke ajus. Kiudusid on leitud ka patsientide soolestikust.