Kuidas kaitsta end viiruste eest? Toitumisnõustaja Külli Holsting annab nõu.

Esiteks soovitab ta järgida kõiki gripi vastu võitlemise soovitusi ehk pesta käsi ja mitte minna köhiva kolleegi nina alla.

Haigeksjäämist ennetavalt on Holstingu sõnul äärmiselt oluline liikuda – see hoiab keha virge ja soodustab kehas ka heade bakterite kasvu ning see omakorda tugevdab immuunsüsteemi. „Uuringud kinnitavad, et soolestikus elavate bakterite hulk ja tasakaal tagavad ka terve ja ilusa naha, mõjutavad kolesteroolitaset ja vererõhku, aitavad ennetada rasvumist ja kaaluprobleeme, allergiat ning isegi südamehaiguste teket,“ loetles Holsting soolestikubakterite rolle.

Oma tervisele mõeldes on oluline kahtlemata ka toitumine ehk peaks mõtlema, mida suhu paned. Ning seejuures ei tohi unustada tasakaalu. "Kui me sööme liiga palju head, ei pruugi see lõpuks hea olla," selgitab Holsting.

Ning neljandaks on toitumisnõustaja sõnul äärmiselt oluline karastamine, sest ainult nii on võimalik, et iga tuuletõmbus sind haigeks ei tee.