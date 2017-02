Teadlased on leidnud, et õnnelikuks teeb inimese kolm asja. Vähemalt kaks neist on meil kõigil igapäevaselt käeulatuses - muutkem end siis õnnelikuks!

Nimelt on kaks uuringut toonud välja, et inimesed teevad õnnelikuks värsked puuviljad, köögiviljad ja seks, kirjutab Good Housekeeping.

Austraalias viidi nimelt läbi uuring, kus inimestel paluti suurendada puu- ja köögiviljade tarbimist kuni kaheksa portsjonini päevas, et vaadata, kas nende rahulolu eluga suureneb. Leiti, et rohkem puu- ja köögiviljade tarbimine muutis inimesed õnnelikumaks.

Ning ajakirjas Social Psychological & Personality Science avaldatud uuringu kohaselt on õnnelikumad ja enesekindlamad need, kes seksivad regulaarselt.