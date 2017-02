Südame-veresoonkonnahaigused on vähktõve kõrval need, mis röövivad inimestelt enim elusid. Seetõttu on äärmiselt oluline hoolitseda oma tervise eest ning teada ka võimalikke riske.

Portaal Health toob välja kaheksa asja, mida igaüks peaks südamehaiguste kohta teadma.

1. Oht südamehaigustesse haigestuda on ka saledatel. Ülekaal ja rasvumine tõstavad riski haigestuda, kuid ka saledatel võib olla kõrge kõhurasva hulk kehas.