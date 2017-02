2. Vähenda soola tarbimist. Kui teed ise süüa, maitsesta seda soola asemel vürtsidega. Poest ostetud toidu puhul jälgi pakendit: sellel on välja toodud kas soola- või naatriumisisaldus. Grammides antud naatriumikogust saab teisendada soolagrammideks, kui korrutada naatriumikogus 2,5-ga. Näiteks kui pakendil on toodud info, et toode sisaldab 100 g kohta 1,2 g naatriumi, siis teeb see 1,2 x 2,5 = 3 g soola 100 g toote kohta. Tasub meeles pidada, et inimene vajab umbes viis grammi soola päevas.

4. Unusta suhkrut sisaldavad joogid. Inimene ei taju nimelt vedelikest saadavaid kaloreid samaväärselt tahkest toidust saadavaga. Nii ei tee mahla või siirupiga kohvijoogi joomine kõhtu täis, kuid näiteks kausitäie hommikuhelveste söömine teeb. Jälgi, palju sa jood mahla, limonaade, magustatud kohvi ja teed ning alkohoolseid jooke. Kui sa tarbid päeva jooksul ka vaid ühe neist jookidest, saad hulga lisakaloreid, kuid oled ikka näljane.

5. Osta komplekt mõnekiloseid hantleid. See on ühekordne investeering, mida sul eales kahetseda ei tule. Regulaarne harjutamine aitab üles ehitada lihaseid, need aga aitavad põletada rohkem kaloreid. Ehk teisisõnu: mida rohkem lihaseid, seda kiiremini kaalust alla võtad. Esialgu võid hantlid käes ettesirutatuna teha mõned kükid, kuid hantlitega saad oma muskleid treenida ka tööl lühikese puhkepausi ajal. Seda tehes näed oma füüsise paranemist kiirelt.

6. Söö vürtsikaid toite. Vürtsid aitavad liigsete kalorite sissevohmimisest hoiduda, sest näiteks jalapenos ja cayenne pipras sisalduv kapsaitsiin suurendab kehas stressihormoonide vabastamist, see aga kiirendab ainevahetust ja aitab kaloreid põletada. Lisaks saab vürtsikaid toite süües kõht kiiremini täis. Lisaks nimetatuile on kaalule head ka ingver, kurkum, must pipar ja pune.

7. Mine õigel ajal magama. Võib tunduda naljakas, kuid magamatus soodustab rasvumist. Vähem kui seitse tundi ööund aeglustab ainevahetust ja paneb su suurema tõenäosusega üle sööma.

8. Pea toidupäevikut. Uuringud näitavad, et inimesed, kes panevad kirja kõik, mida nad söövad, suudavad sisse aetavat paremini kontrollida ning kaotavad ka paremini kaalu. Toidupäeviku pidamiseks on ka mitmeid kasulikke äppe – leia need vaid üles.

9. Mine enne õhtusööki jalutama. Trenn on igati hea ja efektiivne, kuid õhtune jalutuskäik mõjub samuti kehale hästi. Põhjus on selles, et paljude inimeste ainevahetus aeglustun päeva teises pooles. 30 minuti pikkune jalutuskäik enne õhtusööko suurendab ainevahetuse kiirust ja hoiab selle töös veel paar-kolm tundi pärast jalutuskäigu lõppugi. Lisaks aitab see sul enne sööki ka lõõgastuda, mistõttu oled vähem ohustatud stressisöömisest.

10. Ära unusta vahepalasid söömata. Energiabatoon, puuvili, pähklid – kõik need annavad sulle kahe toidukorra vahel energiat ja hoiavad ka ainevahetuse töös. Kui pead toidukordade vahel liiga pikki pause, aeglustub ka ainevahetus. Parim oleks, kui sul on igapäevaselt kolm põhitoidukorda ning kaks pausi vahepaladeks. Ühegi söömiskorra vahele ei tohiks jääda üle kolme-nelja tunni. Kui ise seda järgida ei suuda, sea telefonile märguanne.

11. Söö vett! Just nimelt. Inimene vajab vett, et kiirendada kehas ainevahetust ning vabastada keha liigsest naatriumist. Lisaks joomisele saab keha seda aga ka veerohketest toitudest, näiteks kurgist, tomatist, arbuusist, sparglist, viinamarjadest, sellerist, artišokist, ananassist ja jõhvikatest. Kõigil nimetatud toiduainetel on kehale diureetiline toime.

12. Söö mineraalaineterikkaid toite. Keha vajab kaaliumi, magneesiumi ja kaltsiumi, söö rohelisi lehti, oranže puu- ja köögivilju ning ristõielisi köögivilju, samuti piima ja pähkleid. See aitab hoida vererõhu ja veresuhkru taseme kontrolli all, lisaks vähendab mineraalaineterikas toit põletike tekke ohtu.

13. Ignoreeri trikke. Alati on olemas erinevaid trende ja soovitusi, mis väidavad, et on võimalik kiirelt kaotada suur hulk kilosid eirates mõnd toiduaineterühma. Kuid keha jaoks pole see piisav, selline käitumine ajab organismi stressi. Selle asemel säilita rahu ja söö päris toitu.