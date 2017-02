Paljud uuringud kinnitavad, et kohvijoomine on tervisele kasulik. Kuidas on aga kohvisse lisatavate ainetega?

Ameerikas viidi läbi kohvi- ja teejoomise harjumusi analüüsinud uuring, milles uuriti rohkem kui 20 000 inimese harjumusi, vahendab Medical News Today. Ilmnes, et kaks kolmandikku kohvinautlejatest ning kolmandik teesõpradest lisab jooki sukrut, koort, siirupeid või teisi aineid. Vaadeldi, kui palju suurendab see kõik igapäevast kaloritarbimist.

Ajakirjas Public Health avaldatud uuringutulemustes ilmnes, et lisanditega kohvijoojad tarbisid igapäevaselt keskmiselt 69 kilokalorit rohkem võrreldes musta kohvi joojatega. Ligi 60% neist kaloritest andis suhkur, ülejäänu rasv.

Lisanditega tee joojad tarbisid igapäevaselt keskmiselt 43 kilokalorit rohkem, 85 protsenti lisakaloritest tuli suhkrust.

Kuigi nimetatud lisakalortite hulk on väike, nendivad teadlased, et igapäevaselt tarbituna võib see viia kaalutõusuni.