Palju tööd ja ülekoormus on levinumaid vabandusi ebatervislike eluviiside viljelemiseks. Tegelikkuses on see lihtsalt vabandus – tervislikke eluviise on lihtne järgida ka siis, kui su päevad on minut haaval täis planeeritud.

Genius Beauty annab kümme soovitust oma tervise hoidmiseks ka neile, kel on tööl pidevalt väga kiire.

• Koosta nädalamenüü ette. Nädalavahetusel, kui sul on tsipa rohkem aega, koosta eeloleva nädala menüü. Tee nimekiri roogadest ja toiduainetest, mida nende valmistamiseks vaja. Siis mine poodi ja osta need asjad ühe korraga valmis – kui külmik on järgmised seitse päeva täis, ei ole ka segadust, mida süüa ning ahvatlust ebatervislikku pitsat tellida.