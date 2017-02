Soolestik ja seal peituvad bakterid mängivad inimese hea enesetunde tagamisel tervikuna väga olulist rolli, märgib toitumisnõustaja Külli Holsting.

„Soolestik on sisuliselt inimese teine aju. Siin toimuvad protsessid ei mõjuta mitte ainult meie seedekulgla tervist ja võimet omandada vajalikke toitaineid, vaid hea soolestiku tasakaal parandab ka inimese keskendumis- ja õppimisvõimet ning tagab rahulikuma närvisüsteemi funktsioneerimise,“ selgitab ta.

Holstingu sõnul on piimhappebakterite suurim teene siiski nende panus inimese immuunsüsteemi tugevdamisse ja haiguste ennetamisse. „Uuringud kinnitavad, et soolestikus elavate bakterite hulk ja tasakaal tagavad ka terve ja ilusa naha, mõjutavad kolesteroolitaset ja vererõhku, aitavad ennetada rasvumist ja kaaluprobleeme, allergiat ning isegi südamehaiguste teket,“ loetles toitumisnõustaja bakterite rolle.

Külli Holstingu sõnul inimesed ei taha ja ei peakski pidevalt mõelda sellele, kui palju on meid ümbritsevas keskkonnas nii kodus, tööl kui ka avalikes kohtades erinevaid baktereid, viiruseid, mikroobe ja muid pahalasi. "Selleks, et meie keha suudaks neile vastu panna, tuleks iga päev tarbida 2-3 portsjonit fermenteeritud tooteid. Piimhappebakteritega rikastatud jogurti- ja keefiritooted on kindlasti maitsvad ja lihtsad abilised,“ sõnas ta.