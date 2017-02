"Mind huvitaks, milliseid vitamiine oleks mõistlik võtta. Mingi loogika järgi olla meil siin vaja talveperioodil vaid D-vitamiini, kuna päikest on vähe, ja multivitamiinid on mõttetud. Samas jälle on müügil spetsiaalsed multivitamiinid, et juuste kasvu soodustada: kas neid oleks siis vaja võtta, kui tahad värvitud juuste nadivõitu olukorda parandada? Saa siis nüüd aru!" on Õhtulehe lugeja segaduses.

Pärnu Papiniidu BENU apteeker Margot Lehari vastab: "D-vitamiini peaks meie kliimavööndis võtma sügisest kevadeni igapäevaselt ja pause pidamata.

Teiste vitamiinide võtmise vajadus sõltub toidulauast. Kui toidusedel on maitsete ja värvide poolest rikkalik ning sisaldab nii erinevaid köögivilju kui ka liha ja kala, siis ei pruugi purgivitamiinide järele vajadust tekkidagi. Juhul, kui toit on ühekülgne ning mõnest toiduainest on kas allergia tõttu või mõnel muul põhjusel loobutud, siis on mõistlik puudujääke vitamiinidega korvata.