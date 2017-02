Levinud käsimüügi valuvaigistid ei pruugi teadlaste hinnangul seljavalu korral aidata.

Ajakirjas Annals of the Rheumatic Diseases avaldatud uuringu tulemused nendivad nimelt, et vaid üks inimene kuuest, kes võttis seljavalu tõttu apteegis müüdavaid käsimüügiravimeid, tundis ebamugava valu vähenemist, vahendab Telegraph.

Uuring viidi läbi 35 uurimistööd analüüsides, kokku osales neis üle 6000 inimese. See on üsna halb üllatus, sest seljavalu käes vaevlejail soovitatakse lisaks kehalisele liigutamisele tarvitada ka käsimüügis saadaval olevaid valuvaigisteid.

Lisaks selgus ehmatav tõsiasi, et põletikuvastaseid ravimeid võtnud patsiendid kannatasid 2,5 korda suurema tõenäosusega maohaavandite või maoverejooksude käes.