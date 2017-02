2. Sa oled liiga kriitiline. Kui sa end pidevalt kritiseerid, ei saagi sa kunagi õnnelikuks. Püüa endaga leppida ja end armastama õppida, sest inimene on õnnelik siis, kui ta on endaga rahul.

5. Sa muretsed tuleviku pärast. Pea meeles, et inimene ei saa kuidagi seda, mis tuleb, mõjutada. Ela hetkes!

4. Sa elad pidevalt eilses. Uuringud kinnitavad, et kui oled kinni eilsas ning kahetsed minevikus tehtud vigu, oled sa tõenäolisemalt stressi ja depressiooni küüsis.

3. Sa oled sõltuvuse küüsis. Olgu see siis liigne trennitegemine, suitsetamine, kui alkohol - elus peab olema kõik tasakaalus, sõltuvused veavad su aga otseteed põhja.

6. Sa toitud ebatervislikult. Igasugu rämpsu söömine on otsene viide sellele, et sa oled õnnetu. Püüa süüa tervislikult - see annab sulle energiat nii kehale kui mõistusele.