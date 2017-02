Aktiivne ajutöö nõuab kehalt rohkem energiat ja paneb sagedamini näksima. Siin on välja toodud mõned toidud-joogid, mis annavad energiat vaid ajutiselt - neid süües võid tunda end hoopis uimasemana.

Marjad. Eksperdid usuvad, et paljude kasulike toitainete kõrval sisaldavad näiteks kirsid ja maguskirsid melatoniini, mis võib põhjustada uimasust. Need marjad passivad põske pista pigem enne magamaminekut. Eriti juhul, kui teid piinab unetus, kirjutab Genius Beauty.

Kohv. Kohviga, millel usutakse olevat kosutav mõju, on ka tegelikult keerulised lood. Arstide tähelepanekul mõjub kohvi ergutavalt 60 – 90 minutit pärast selle joomist. Kuid siis saabub vastupidine efekt – inimene tunneb end taas uimaselt.

Banaanid on kontoris populaarsemaks suupisteks. Kuid eksperdid tuletavad meelde, et banaan põhjustab lihaste lõõgastumist ning selle tulemusel võib inimest tabada unisus ja väsimus. Sama efekt on tegelikult ka pärast seemnete ja hiidlesta söömist.

Liha peetakse üldjuhul suurepäraseks pikemaajaliseks näljatunde peletajaks. Kuid tasub meeles pidada, et keha kulutab liha seedimisele palju energiat ning see pärsib aju aktiivset verevarustust. Lisaks sisaldab liha uimasust põhjustavat trüptofaani. See aine sisaldub, muide, ka maiustustes, ehk kui tööl on vaja pigem mõelda, siis tuleks ka need unustada.