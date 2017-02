Mis võib olla põhjuseks, kui süda puperdab ja higi voolab? Võimalikuks põhjuseks on lähenev menopaus. See on küll loomulik etapp naise elus, kuid võib siiski endaga kaasa tuua igapäevaelu segavaid sümptomeid.

Östrogeeni tase langeb naistel järk-järgult ja see põhjustab probleeme enesetundega. Alguses võivad olla kerged unehäired, suurenenud väsimus, meeleolu ja libiido kõikumised. Kui östrogeeni tase veelgi langeb, lisanduvad kuumahood ja öised higistamised. Järgmises faasis taanduvad häirivad sümptomid järk-järgult, kuid kestev östrogeeni defitsiit võib põhjustada probleeme luude (luude hõrenemine) ja limaskestadega, mis muutuvad ajaga järjest tõsisemaks.

Kuigi probleemid on kõik seotud östrogeeni taseme langusega, kogevad naised 40ndates teistsuguseid probleeme kui naised 50ndates või 60ndates aastates.

Kui elukvaliteet on häiritud ealise östrogeenitaseme languse tõttu, võib abi saada nii ravimitest kui ka alternatiivsetest meetoditest.

Taimed üleminekuea kergendamiseks

Taimi on ravitsejad aastasadu kasutanud erinevate “naistehädade” leevendamiseks. Menopausi sümptomite kergendamiseks on abi taimedest, milles sisalduvad fütoöstrogeenid – ühendid, millel on nõrk östrogeenile (naissuguhormoon) sarnane toime.

Sojal arvatakse olevat kuumahooge ja higistamist vähendav toime. Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et Jaapani naistel esineb rinnavähki harvem kui läänemaailmas ning Jaapani meeste hulgas on väiksem eesnäärmevähi esinemissagedus – üheks seletuseks pakutakse Jaapani dieeti, mis sisaldab hormonaalset tasakaalu stabiliseerivaid soja tooteid.

Linaseemneid peetakse tõhusaks just kuumahoogude vähendamisel.

Millised on menopausiga kaasuvad probleemid?

Enamikul naistest kiireneb menopausi ajal luumassi kadu, mis omakorda suurendab osteoporoosi riski. Väga oluline on adekvaatne kaltsiumi (vähemalt 1200 mg ööpäevas) ja D-vitamiini (400 I.U. ööpäevas) saamine. Kui toit ei sisalda vajalikus koguses kaltsiumit ja D-vitamiini, tuleb lisaks tarvitada toidulisandeid.

Kuidas valida endale sobivaim viis menopausi leevendamiseks?

Kõigepealt tuleb end kurssi viia erinevate võimalustega, et hinnata objektiivselt võimalikku kasu ja ohutust. Küsimuste korral tasub alati nõu pidada arsti või apteekriga.

