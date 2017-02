Business Insider toob välja 12 teaduslikku põhjust, miks avokaado on kasulik ja milline positiivne mõju on sel tervisele.

Lisaks sisaldub avokaados väikses koguses magneesiumi, mangaani, vaske, rauda, tsinki, fosforit, vitamiine A, B1, B2 ja B3.

Avokaados on keskmiselt 160 kalorit, 2 grammi proteiini ja 15 grammi kasulikke rasvu. Süsivesikuid sisaldub 9 grammi, millest 7 on kiudained, seega ühtekokku saab rasvast vaid 2 grammi süsivesikuid.

Kolesterooli ja soodiumi advokaadist ei leia, samuti on neis vähe küllastunud rasvu.

2. Avokaados on rohkem kaaliumi kui banaanis.

Enamik inimesi ei saa toidust piisavas koguses kaalium, mis on vajalik rakkudele ja nende normaalsele funktsioneerimisele. 100 grammis avokaados on 14 protsenti kaaliumi päevasest soovitatud kogusest. Banaanis on 10 protsenti kaaliumi. Kaalium aitab ennetada kõrgenenud vererõhku, mis seotud infarkti ja neerupuudulikkuse tekkega.

3. Avokaados on tervislikke rasvhappeid.

Avokaado on kõrge rasvasisaldusega puuvili – 77% kaloritest tulebki sisalduvast rasvast. Seetõttu on tegu ühe rasvarikkama taimtoiduga.

Enamik sisalduvast rasvast on oleiinhape – küllastumata rasvhape, mida leiab ka oliiviõlist ning mis vähendab kehas põletikulisi protsesse, olles samuti kasulik vähe tekke eest vastutavatele geenidele.

Avokaados sisalduvad rasvad taluvad hästi kuumutamist, mistõttu tasub nii oliivi- kui avokaadoõli kasutada praadimisel.

4. Avokaado on kiudainerikas.

Kiudained, mis on kasulikud kaalu ja veresuhkru langetamisel, sisalduvad avokaados samuti suurel määral. Avokaadost leiab ka lahustuvat kiudainet – kasulik soolestikus olevatele bakteritele.

5. Avokaado alandab kolesterooli- ja triglütseriidide taset.

Südamehaigus on kõige sagedasem surma põhjus maailmas, ent haigust põhjustavad mitmed eri faktorid, nagu kolesterool, triglütseriidid, vererõhk jm. Avokaadost saadavat kasu on uuritud kaheksa inimkatse abil. Igas katses on jagatud inimesed kahte gruppi, millest ühes süüakse avokaadot, teises mitte. Katsed näitavad, et avokaadode söömine vähendab oluliselt kolesteroolitaset, triglütseriidide sisaldust veres kuni 20%, LDL-kolesterooli (halb kolesterool) taset 22% ja suurendab HDL-kolesterooli (hea kolesterool) taset kuni 11%.

Kõik katsed olid lühiajalised ning valim suhteliselt väike, ent tulemused olid sellest hoolimata muljetavaldavad.

6. Avokaadosööjad on tervemad.

USAs 17 567 inimese seas korraldatud küsitlusest selgus, et avokaadosööjad on tervislikumad, nende organism sai rohkem toitaineid ning neil ei esinenud ainevahetushäireid. Avokaadosid söönud inimeste kaal oli ka väiksem, nende kehamassiindeks madalam ning kõhu ümber kogunes vähem rasva. Kõigi nende hea kolesterooli tase oli samuti kõrgem.

Siiski ei garanteeri avokaadode söömine otseselt head tervist, ent võib aidata kaasa tervislikumate eluviiside tekkele, nagu selgus ühest küsitlusest.

7. Avokaados sisalduv rasv aitab taimetoidust saadavatel toitainetel paremini imenduda.

Kuigi toidud võivad sisaldada suurel määral toitaineid, peab organism olema võimeline neid ka kehasse suunama. Osa toitainetest on rasvlahustuvad ehk nende kasutamiseks tuleb neid kombineerida rasvaga, näiteks kehtib see vitamiini A, D, E ja K puhul.

Avokaado või avokaadoõli aitab kaasa antioksüdantide imendumisele 2,6 kuni 15 võrra.

Seega aitab avokaado söömine suurendada ka teistest taimetoitudest saadavate toitainete hulka.

8. Avokaado sisaldab antioksüdante, mis kaitsevad silmi.

Avokaados sisaldub luteiini ja zeaksantiini – karotenoidid, mis on kasulikud silmade tervisele, vähendades riski kae tekkeks.

9. Avokaado aitab kaalust alla võtta.

Osad katsed näitavad, et avokaado on hea abimees kaalulangetamisel. Ühe katse kohaselt tundsid einele avokaadot lisanud inimesed paremini täiskõhutunnet ning ei näidanud üles soovi süüa järgmise viie tunni jooksul.

Juhul kui see peab paika ka pikaajaliselt, võib avokaado vähendada soovi tarbida vähem kaloreid, mistõttu on ka dieedile kindlaks jäämine kergem.

10. Avokaado on maitsev ja toidule kergesti lisatav.

Avokaadod pole üksnes tervislikud, vaid ka maitsvad ning sobivad pea iga roa juurde. Avokaadot saab lisada salatile, praele või süüa niisama. Kõige sagedamini valmistatakse avokaadost guacamolet (sisaldab muu hulgas ka soola, küüslauku, laimi).