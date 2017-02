Kõrge vererõhk soodustab raskete tõbede, näiteks infarkti ja insuldi teket - seepärast on äärmiselt oluline see kontrolli all hoida.

Kui soovid enda vererõhku kontrolli alla hoida, peaksid jälgima enda füüsilist aktiivsust ja end vormis hoidma. Ülekaal on sageli kõrge vererõhu tekitajaks. Pea meeles, et füüsilise aktiivsuse jaoks ei pea sa alati jõusaali minema, vaid piisab ka pisikesest lisajalutuskäigust päevas.

Mediteerimine on üks parimaid stressimaandamise viise, mistõttu mõjub see hästi ka sinu südametööle. Hinga rahulikult sisse ja välja ning ürita keskenduda vaid iseendale.

Üheks viisiks enda vererõhku kontrolli all hoida on vähendada soolakogust toidus.

Kas teadsid, et südamehaigustest on enim ohustatud need, kes magavad öösiti vaid paar-kolm tundi? Sestap jälgi, et saaksid korralikult magada.