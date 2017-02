C-hepatiidi leviku tõkestamise kampaania esimese kahe nädala jooksul on üleskutsele tulla end tasuta testima reageerinud 300 inimest, 8% testil käinutest on saanud positiivse vereproovi tulemuse, nad on suunatud erialaarsti vastuvõtule.

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esimehe Matti Maimetsa sõnul on esimeste nädalate testimise tulemus ootuspärane, sest Eestis on täna hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut – seda on ligi kolm korda rohkem kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid.

Meditsiinilabori SYNLAB infektsioonhaiguste valdkonna juht dr Paul Naaber soovitab esmaseks sõeluuringuks antikehade määramist verest. “C-hepatiit on seotud kõrgenenud maksavähi riskiga, hoiatab ta. “ Lihtsa ja tasuta analüüsiga on võimalik haigus varakult avastada ning ära hoida maksavähi teke,” koputab ta kõigile südamele.