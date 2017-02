Peagu 40 aastat kestnud haigus takistas näitleja Tõnu Aaval ka etteastet diktorina.

"Mina ei ole diabeetik sünnist saadik, vaid olen ise süüdi, et sellesse tõppe jäin," tunnistab armastatud näitleja Tõnu Aav, kes on seda kroonilist haigust põdenud ligemale 40 aastat. "Minust sai diabeetik halbade eluviiside tõttu. Sõin neid asju, mida ei oleks tohtinud. Olin ka liiga laisk ja liikusin liiga vähe. Need olidki põhilised põhjused."

ÄRAJÄÄNUD ETENDUS: Kui Tõnu Aav 16. jaanuaril Eesti Televisioonis diktoritooli istus, oli ta väge täis. Paraku hakkas näitlejal kuumade prožektorite all halb ja nii jääbki tema tagasitulek diktorina televaatajal nägemata. (Martin Ahven)

Viimati andis rahvasuus suhkruhaigusena tuntud tõbi endast märku üsna hiljuti. Tõnu Aav istus 16. jaanuari ennelõunal Eesti Televisiooni 4. stuudios diktoritoolis ja luges sisse talle ette antud teksti.

Aav peaks olema üks paljudest Eesti näitlejatest, kes alates aasta algusest astub korraks eetridiktori kingadesse, rõõmustades vaatajat vaid üks kord ühel kindlal päeval – eetridiktori amet taaskäivitati koostöös Eesti Näitlejate Liiduga, kes tähistab sel aastal oma 100. sünnipäeva. Sel päeval oli stuudiosse kutsutud Tõnu Aav.