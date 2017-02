Inimestel, kes peavad iga päev palju rääkima on hääleaparaat suure koormuse all, tekib oht kurguvaluks või vajadus pidevalt köhatada. "Kuna kauakestev või sage rääkimine kuivatab kõri limaskesti, võibki tagajärjeks olla kuiv ärritusköha ja hääle kähedus," selgitab Jänes lisades, et need, kes terve päev oma häält peavad kasutama, teavad, et kõva häälega pikalt rääkimine võib hääle kähedaks muuta.

"Kui õhk kopsust kõri suunas liigub ja häälepaelad vibreerima paneb, on töös ligikaudu 60 lihast on töös," selgitab proviisor Jaan Jänes hääle moodustumise mehhanismi.

Jaan Jänes annab mõned nõuanded.

Esiteks soovitab ta vähem rääkida. "Kuigi seda võib olla keeruline ellu viia, siis parim teguviis on selline: kui teil läheb hääl ära ja teil tekib kurgus sügelus, tuleb lähtuda põhimõttest, et vaikimine on kuld," lausub ta, et sage rääkimine põhjustab niigi haigestunud häälepaeltele lisakoormust. Korduvate köhatamiste asemel on mõistlik korralikult köhida – see koormab häälepaelte tundlikku limaskesta vähem.

Teine hea järeleproovitud kodune ravivahend kurguvalu korral on Jaan Jänese sõnul salveiteega kuristamine. "Salvei pidurdab bakterite kasvamist, on desinfitseeriva toimega ning pehmendab ärritunud limaskesti," märgib proviisor.

Salveitee valmistamiseks vala kuum vesi 40 grammile salveilehtedele, jäta kümneks minutiks tõmbama ja kurna. Seejärel kurista kurku teega.

Levinud, lihtne ja hea trikk on ka juua kuuma piima meega. "See unejook maitseb suurepäraselt ning lisaks leevendab ka kurguvaluga kaasnevaid sümptomeid," kostab proviisor, et mesi sisaldab lisaks põletikuvastastele ainetele ka selliseid aineid, mida nimetatakse inhibiinideks - need pidurdavad bakterite kasvu.

Ja üleüldse tuleks kurguvalu korral rohkesti juua, sest kuivad limaskestad põhjustavad tihti kuiva ärritusköha, kurguvalu ja teisi sümptomeid. " Vedelike tarbimine säilitab limaskestade niiskustasakaalu ning seeläbi aitab võidelda viiruste ja bakteritega," selgitab Jaan Jänes. Kõige sobivamad joogid kurgule mõeldes on vesi, tee või mahl koos karboniseeritud mineraalveega.