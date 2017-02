Müügiloa hoidja teatas ravimi Hjertemagnul 75mg/10,5 mg tablettide tarneraskustest.

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS teatas ravimi Hjertemagnyl 75 mg/10,5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained atsetüülsalitsüülhape ja magneesiumoksiid) tarneraskusest.

Hjertemagnyl on levinud tromboosivastane ravim, mida kasutatakse paljude südame-veresoonkonna ravimite puhul, samuti tromboosi ennetamiseks.

Eeldatavasti peaksid tarneraskused lõppema märtsi keskpaigas.

Praegu on ravim apteekides veel saadaval, samuti tuletab tootja meelde, et võimalik on võrdseteks annusteks jagada Hjertemagnyl 150 mg/21 mg tablette.