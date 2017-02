Abivahendite üürimise ja müügiga tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul ei teata sageli, et igapäevategevuste lihtsustamiseks on loodud palju kasulikke ja uuenduslikke abivahendeid.

Et sõbrapäev on kohe uksele koputamas, soovitab Kadri Tiido mõelda ja rääkida oma lähedastega, et saada mõtteid, mis neile tõeliselt kasulik oleks ja igapäevaseid tegevusi lihtsustaks.

“Liikumiserivajadustega inimestele ja eakatele mõeldes tasub otsida kingituseks midagi, mis aitaks neil igapäevaselt paremini toime tulla. Tuubipigistaja, nööpija, pannihoidja, jalatsipaelte magnetkinnitus ja soki jalgatõmbaja on vaid mõned näited praktilistest kingitustest,” räägib Tiido. Ta viitab, et kõik need abivahendid toetavad nii vanemas eas inimest, kel pole igapäevaseid toiminguid enam nii kerge sooritada, kui ka noort, kes soovib nutikate lahenduste abil aega säästa.”