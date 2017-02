* Looduslik lõhe on rikas oomega-3 rasvhapete, A- ja D-vitamiini poolest, samuti leidub selles ohtralt B-vitamiine, seleeni ja valke. Lisaks leidub lõhes bioaktiivseid peptiide ehk aineid, mis toetavad inimese insuliinitundlikkust ning aitavad ohjeldada sooltes tekkida võivaid põletikke. Samuti on lõhe väga tervislik alternatiiv punasele lihale.

* Brokoli on väga kasulik maksale, mis teadupoolest mängib peamist rolli kolesterooli ja veresuhkru kontrolli all hoidmisel, need näidud on olulised ka südamehaigustest kõneldes.

Mida söövad arstid, et süda terve püsiks? (PantherMedia / Scanpix)

* Ingverit on aastasadu kasutatud nii vereringe soodustamiseks, selles on aineid, mis aitavad ka trombe ära hoida.