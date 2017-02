2. Joo päeva jooksul vett ning väldi kofeiini sisaldavaid jooke. Viimased viivad kehast vedelikku hoopis välja ning see kurnab sind. Hoia veepudel kogu aeg laual ja lonksa sellest aeg-ajalt, mitte ära oota, kuni sul janu tekib.

1. Söö hommikut, ükskõik, kui kiire sul poleks. Müsli, puder või täisteraleib vähese võiga hoiab su kõhu kauem täis ja sa ei tunne juba kell 11 vajadust lähima burgeriputka poole joosta, kirjutab The Good Web Guide.

9. Püüa igal hommikul samal ajal ärgata. See, kui sa tööpäeviti ärkad vara, kuid nädalavahetustel magad poole lõunani, ajab su keha segadusse ja rikub hea une täielikult.

8. Tee endale päeva jooksul vähemalt üks kord restart. Pea meeles, et teleka ees pikutamine või Facebookis istumine ei ole lõõgastus. Lülita hoopis kõik elektroonikaseadmed välja, istu sirgelt, sule silmad ja hinga rahulikult ja proovi unustada kõik muu enda ümber.

7. Kui sa veel trennis ei käi, on viimane aeg alustada. Lisaks kaunile figuurile annab trenn ka hea enesetunde.

6. Tarbi toidulisandeid. Jälgi, et saaksid piisavalt B-vitamiini, mis aitab rasvadel ja süsivesikutel energiaks muutuda. Ära unusta ka magneesiumi, mis hoiab magusaisu ja stressi eemal. Tsink annab sulle energiat ja elujõudu ning C-vitamiin aitab stressi eemal hoida.

5. Väldi suhkrut ja karastusjooke. Need tekitavad küll korraks tunda, et nüüd vallutadki kogu maailma ära, kuid nende mõju kaob kiiresti ning pärast tunned end veelgi rohkem väsinuna.

10. Kui ülalloetletud tegevused ei aita ja ikkagi on tunne, et särtsu oleks kiiresti juurde vaja, võta ženženni- või guaraanatablette. Pea ag meeles, et neid tohib võtta vaid lühiajaliselt, sest pikem tarvitamine võib lõppeda hoopis täieliku kurnatusega.